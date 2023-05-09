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İran'dan Türkiye topraklarına atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi

İran'dan Türkiye topraklarına atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da 20 kilo eroin ve 3 kilo esrar ele geçirildi.

Ağrı'da 20 kilo eroin ve 3 kilo esrar ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu İran'dan Türkiye topraklarına atılmış vaziyette 20 kilo 524 gram eroin ile 3 kilo 579 gram esrar ele geçirildi.

Olay ilgili olduğu belirlenen şüpheliler için çalışma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye İran Ağrı 3. Sayfa Haberler

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