İran'dan Türkiye topraklarına atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi
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Ağrı'da 20 kilo eroin ve 3 kilo esrar ele geçirildi.
Ağrı'da 20 kilo eroin ve 3 kilo esrar ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu İran'dan Türkiye topraklarına atılmış vaziyette 20 kilo 524 gram eroin ile 3 kilo 579 gram esrar ele geçirildi.
Olay ilgili olduğu belirlenen şüpheliler için çalışma başlatıldı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa