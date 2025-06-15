İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran yönünden birkaç balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Salvo esnasında birçok füze etkisiz hale getirildi, ancak çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e, yaralıların sayısı ise 380’e yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Son bir saat içinde İran yönünden İsrail Devleti'ne doğru birkaç balistik füze fırlatıldı" denildi.

İran İsrail'e misilleme saldırı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Son bir saat içinde İran yönünden İsrail Devleti'ne doğru birkaç balistik füze fırlatıldı. Bunların çoğu etkisiz hale getirildi. Ülke topraklarına isabet eden bir füze olduğuna dair herhangi bir rapor alınmadı. İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya devam edilmesi gerekmektedir" denildi.

İsrail'e 200 füze ve İHA fırlatıldı

İsrail hükümetinin yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının da 380'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, yaralıların dokuzunun durumu ağır, diğerlerinin ise hafif ya da orta düzeyde yaralandığı bildirildi. Ayrıca, çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'e 200 füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı ve ülke genelinde 22 farklı noktanın etkilendiği ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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