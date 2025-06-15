İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Son bir saat içinde İran yönünden İsrail Devleti'ne doğru birkaç balistik füze fırlatıldı" denildi.

İran İsrail'e misilleme saldırı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Son bir saat içinde İran yönünden İsrail Devleti'ne doğru birkaç balistik füze fırlatıldı. Bunların çoğu etkisiz hale getirildi. Ülke topraklarına isabet eden bir füze olduğuna dair herhangi bir rapor alınmadı. İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya devam edilmesi gerekmektedir" denildi.

İsrail'e 200 füze ve İHA fırlatıldı

İsrail hükümetinin yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının da 380'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, yaralıların dokuzunun durumu ağır, diğerlerinin ise hafif ya da orta düzeyde yaralandığı bildirildi. Ayrıca, çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'e 200 füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı ve ülke genelinde 22 farklı noktanın etkilendiği ifade edildi. - TEL AVİV