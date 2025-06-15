İran'dan İsrail'e Balistik Füze Saldırıları

İran devlet medyası, İsrail'e yönelik yeni balistik füzeli saldırıların düzenlediğini aktarırken, İsrail'de sivillere ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildi.

İran bir kez daha İsrail'in saldırılarına cevap verdi. İran devlet medyası, İsrail'e yönelik yeni balistik füzeli saldırıların düzenlediğini bildirdi. Başkent Tel Aviv ve Kudüs bölgesinde sirenler çaldı..

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru çok sayıda balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, füzelerin düşürülmesine yönelik çalışmaların yapıldığı aktarılırken, İsrail'in merkezi ve kuzeyindeki sivillerin ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildi. - TEL AVİV