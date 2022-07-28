İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiği belirtildi.

 - Güncelleme:

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiği belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün gece etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde bilanço artıyor. Yetkililer, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiğini duyurdu. Tahran Acil Durum Başkanı Yahya Saleh Tabari, halkı başkentteki dağlık alanlardan ve nehir kenarlarından kaçınmaya çağırdı. Tahran Valisi Mohsen Mansouri, bölge sakinlerinin şiddetli yağış ve sel uyarılarına büyük ölçüde uymadığını söyledi.

İran Kızılayı Başkanı Pirhossein Kolivand ise yaptığı açıklamada, ülkenin 31 eyaletinden 18'inin selden etkilendiğini söyledi.

Tahran'da bugün şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tahran İran 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title