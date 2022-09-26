Son dakika haberi! İran'daki protestolarda bir kadın daha hayatını kaybetti

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 20 yaşındaki Hadis Necefi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar sırasında bir kadının daha hayatını kaybettiği bildirildi. Gazeteci ve kadın hakları savunucusu Masih Alinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Hadis Necefi'nin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı. Necef'in 21 Eylül'de açılan ateş sonucu karnından, boynundan, kalbinden ve elinden yaralandığı ve kaldırıldığı Ghaem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Necef'in ablası, yaptığı açıklamada, "Daha 20 yaşındaydı. Mahsa Amini için kalbi kırıldı. Sessiz kalmayacağını söyledi. Onu altı kurşunla öldürdüler" dedi.

(İHA)