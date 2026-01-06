Haberler

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Güncelleme:
İran'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı süregelen protestoların 10. gününde, en az 35 kişi hayatını kaybetti, 1200'den fazla kişi gözaltına alındı. Doların riyal karşısında 140 bin bandını aşması ve ekonomik kriz, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açtı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı devam eden protestolarda 4'ü çocuk, 2'si güvenlik güçlerinden olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İran'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların 10'uncu gününde can kaybı arttı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 31 eyaletin 27'sinde 257 noktada devam eden protestolarda 29'u protestocu, 4'ü çocuk, 2'si İranlı güvenlik güçlerinden olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Protestoların başladığı günden bu yana bin 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı, olaylar sırasında 250 polis memuru ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis güçlerinden (Besic) 45 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İran'da ekonomik kriz

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. İsrail ile haziran ayında 12 gün süren savaşın ardından ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açmıştı. 28 Aralık 2025'te Tahran'ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar'da çok sayıda esnaf kepenk kapatmış, yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran'daki protestoların ardından yapılan çağrılarla birlikte gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. - TAHRAN

