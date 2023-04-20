İran'da zehirlenen kız öğrencilerin videosunu çeken bir kişi tutuklandı

İran'ın Gazvin kentinde bir kız okulunda meydana gelen zehirli gaz saldırısının ardından zehirlenen öğrencilerin videosunu çeken bir kadın "yalan haber yaymak" ve "rejim aleyhinde faaliyet yürütmek" suçlarından tutuklandı.

İran'ın Gazvin kentinde bir kız okulunda meydana gelen zehirli gaz saldırısının ardından zehirlenen öğrencilerin videosunu çeken bir kadın "yalan haber yaymak" ve "rejim aleyhinde faaliyet yürütmek" suçlarından tutuklandı.

İran'da Gazvin Başsavcısı Hüseyin Recebi yaptığı açıklamada, Gazvin şehrinde gazla zehirlenen kız öğrencilerinin videosunu çeken bir kadının tutuklandığını duyurdu. Kadının yalan haber yaymak ve rejim aleyhinde faaliyet yürütmekle suçlandığını belirten Başsavcı Recebi, "Öğrencilerin zehirlenmesinin ardından yargı olarak okula gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanması ve ardından videoların çekilerek medyaya servis edilmesi ile alakalı hızlı bir şekilde soruşturma başlattık" ifadelerini kullandı.

"Şahıs hakkında zehirli gaz saldırısı ile alakası olması ihtimali nedeniyle tahkikat devam ediyor"

Zehirli gaz saldırısının ardından okul bölgesinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini aktaran Recebi, zehirlenen öğrencilerin videosunu çeken kadının saldırı öncesinde okul etrafında olduğunun tespit edildiğini vurguladı. Recebi, "Yapılan incelemeler neticesinde şahsın daha sonra hastanede tedavi altında olan öğrencilerden de görüntü aldığı belirlendi. Şahıs, yalan haber yaymak ve rejim aleyhinde faaliyet yürütmek suçlarından tutuklandı. Şahıs hakkında zehirli gaz saldırısı ile alakası olması ihtimali nedeniyle tahkikat devam ediyor" dedi.

İran'da öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları

Ülkedeki ilk zehirlenme, 30 Kasım 2022'de 18 öğrencisinin hastaneye kaldırıldığı Kum'daki Nur Teknik Lisesinde görülmüştü. İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, ülkede 30 Kasım'dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiğini açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde nitelendirerek yetkililere olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli şekilde cezaya çarptırılması talimatını vermişti.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise ülke genelindeki okullara yayılan ve kız öğrencileri hedef alan saldırıları gerçekleştirenlerin "yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak" suçlamasıyla idamla yargılanacaklarını söylemişti. - TAHRAN