Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da üniversitede yangın: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

- İran'da üniversitede yangın: 1 ölü İran'daki İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nin kimya fakültesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

- İran'da üniversitede yangın: 1 ölü

TAHRAN - İran'daki İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nin kimya fakültesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan İsfahan Teknoloji Üniversitesinin Kimya Fakültesinde yerel saatle 19.38'de yangın çıktı. Üniversitenin Halkla İlişkiler Müdürü Seyid Mestaceran, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimya fakültesinde bulunan bir laboratuvarda yangın çıktı ve çıkan yangında ne yazık ki, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı" dedi. Yangının kontrol altına alındığını belirten Mestaceran, "İlk belirmelere göre laboratuvarda kimyasal etkileşimin meydana gelmesi sonucu yangının çıktığını gösteriyor, ancak kesin çıkış nedeni araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsfahan İran 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title