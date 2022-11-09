İran'da terör suçlamasıyla 2 kişi idam edildi

İran'da terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul adl" adlı grubun üyesi oldukları belirlenen ve terör eylemleri işlemek, güvensizlik ortamı oluşturmak, emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlemek ve 4 sınır askerini öldürmek suçlamasıyla 2 kişi idam edildi.

İran'da terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul adl" adlı grubun üyesi oldukları belirlenen ve terör eylemleri işlemek, güvensizlik ortamı oluşturmak, emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlemek ve 4 sınır askerini öldürmek suçlamasıyla 2 kişi idam edildi.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul adl" adlı grubun üyesi oldukları tespit edilen ve terör eylemleri işlemek, güvensizlik ortamı oluşturmak, emniyet güçlerine silahlı saldırı gerçekleştirmek ve 4 sınır askerini öldürmek suçlarından Raşit Beluc ve İshak Askani adlı 2 kişinin idam edildiği bildirildi. Söz konusu kişilerin 2016 yılında Sistan ve Belucistan eyaletinin Cebruk ve Riddik sınır bölgesinde çeşitli terör eylemi düzenledikleri, 4 sınır askerini öldürdükleri ve ülkenin doğu sınır bölgelerinde, askeri ve kolluk kuvvetleri hakkında casusluk yaptıklarının belirlenmesinin ardından tutuklandıkları belirtildi. Tutuklanmalarının ardından Ceysul Adl örgütüne nasıl üye oldukları ve katıldıkları terör operasyonlarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak itirafta bulundukları açıklandı. İki ismin 8 Kasım Salı günü verilen nihai karar doğrultusunda Zahidan'ın merkezi hapishanesinde idam edildiği belirtildi. - TAHRAN