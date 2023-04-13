İran'da sel felaketi: 3 ölü

İran'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde Batı Azerbaycan, İlam ve Gazvin eyaletlerinde 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneyi ve batısı olmak üzere toplam 24 eyalette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde Batı Azerbaycan, İlam ve Gazvin eyaletlerinde 3 kişi hayatını kaybetti. İran Kızılayı Başkan Yardımcısı Murtaza Pur, ülke genelinde etkili olan yağışlar ve sel felaketine ilişkin bilgi vererek, "Bugünden itibaren Batı Azerbaycan, Kermanşah, İlam ve Loristan eyaletlerinde yağışlar artmış durumda. Şu ana kadar yağışların etkili olduğu bölgelerde su baskınlarının yaşandığı 73 hanede mahsur kalanlar tahliye edildi. 24 saatlik süre içerisinde 11 şehir, 21 köy ve 2 göçebe yerleşim bölgesinde toplamda 861 kişi sel felaketinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Murtaza Pur, selin etkili olduğu Batı Azerbaycan, İlam ve Gazvin eyaletlerinde sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve nehir kıyılarından uzak durmaları uyarısında bulundu. Öte yandan, Loristan eyaletinde etkili olan sel felaketi nedeniyle 86 köye elektrik verilemezken, eyaletin Burucerd kentinde 5 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtildi. - TAHRAN