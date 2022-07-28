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İran'da sel: 4 ölü, 9 yaralı

İran'da sel: 4 ölü, 9 yaralı

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'da dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, "Tahran'ın İmamzade Davud Bölgesinde gece yerel saatle 01.30 sıralarında sel meydana geldi. Selde 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı" dedi.

Arama kurtarma çalışmaların bölgede devam ettiğini belirten Miyadfer, "Başka kişilerinde kayıp olma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tahran emniyet yetkilileri selin etkili olduğu bölgede insanlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulunarak, şiddetli yağışların öğleden sonra tekrar başlayacağını ifade etti. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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