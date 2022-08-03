İran'da savaş uçağı düştü: 2 yaralı İran'da SU-22 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaralandığı belirtildi. İran'da SU-22 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaralandığı belirtildi. İran'ın Şiraz kentindeki havaalanında SU-22 tipi savaş uçağı kalkış yapmasının ardından düştü. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü, fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilot ve yardımcısının kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi. - TAHRAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İran 3. Sayfa Haberler

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