İran'da savaş uçağı düştü: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da savaş uçağı düştü: 2 yaralı

İran'da savaş uçağı düştü: 2 yaralı

İran'da SU-22 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaralandığı belirtildi.

 - Güncelleme:

İran'da SU-22 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaralandığı belirtildi.

İran'ın Şiraz kentindeki havaalanında SU-22 tipi savaş uçağı kalkış yapmasının ardından düştü. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü, fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilot ve yardımcısının kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İran 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title