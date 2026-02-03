Haberler

İran'da protestolara katıldıkları gerekçesiyle 139 yabancı tutuklandı

İran polisi, Yezd eyaletinde hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 139 kişinin tutuklandığını belirtti.

İran polisi, Yezd eyaletinde hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 139 kişinin tutuklandığını belirtti.

İran'da geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilere katılanlara ilişkin soruşturma sürüyor. İran polisi, Yezd eyaletinde hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 139 kişinin tutuklandığını belirtti. Yezd Polisi Ahmad Negahban, Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'a yaptığı açıklamada, "Bu kişiler, ayaklanma eylemlerini organize etme, kışkırtma ve yönlendirmede aktif rol oynadı; bazı durumlarda yurtdışındaki ağlarla da iletişim halindeydiler" dedi. Negahban, tutukluların uyruklarına ilişkin detay vermedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir ise bugün yaptığı açıklamada, "Bu ABD kışkırtmasına destek veren ve rol oynayanlar asla affedilmeyecek" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, dün Tahran'daki şiddet olaylarına katıldıkları suçlamasıyla yabancı uyruklu 4 kişinin tutuklandığını bildirmişti.

Olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişinin tutuklandığını aktarmıştı.

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı'ndan 27 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülke genelindeki olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin 2 bin 427'sinin "şehit" olarak adlandırıldığı bildirilmişti. Geriye kalan 690 kişinin de terörist, silahlı isyancı ya da dosyasının incelemede olduğu ifade edilmişti. - TAHRAN

