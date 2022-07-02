Son dakika... İran'da petrokimya fabrikasında yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İran'da petrokimya fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Gülpaygan şehrinde bulunan petrokimya fabrikasının atık deposunda yangın çıktı.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Gülpaygan şehrinde bulunan petrokimya fabrikasının atık deposunda yangın çıktı.

İran devlet televizyonu, İsfahan eyaletine bağlı Gülpaygan şehrinde bulunan petrokimya fabrikasının atık deposunda yangın çıktığını bildirdi. İsfahan Eyaleti Kriz Yönetimi Daire Başkanı Mansur Şişefuruş, Gülpaygan petrokimya fabrikasında yerel saatle 18.30'da yangın çıktığını belirterek, "Yangın fabrikanın atık deposunda çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

Alevlerin tüm fabrikaya yayılmasının önlendiğini belirten Şişefuruş, "Henüz yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Konu hakkında soruşturma başlatılacak. Ancak yoğun hava sıcaklığı benzer yangınlara neden olabiliyor" dedi.

Fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı açıklandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title