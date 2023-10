İran'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlendiği ve 471 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını protesto etmek için sokaklara döküldü.

İran'da on binlerce kişiden İsrail protestosu

İran'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlendiği ve 471 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını protesto etmek için sokaklara döküldü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, " İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı ile kendi yok oluş sürecini başlattı" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da on binlerce kişi, İsrail'in 471 kişiyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlendiği hava saldırısını protesto etmek için sokaklara döküldü. Gösteriye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere birçok askeri ve siyasi yetkili katıldı. İsrail'i protesto etmek için Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplan öfkeli kalabalık, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı. Filistin bayraklarının dalgalandığı gösteride, " İsrail'i yeryüzünden sileceğiz", "Kahrolsun Siyonist rejim" yazılı pankartlar taşındı.

"Dün gece ki saldırı içinde şefkat olan herkesin kalbini titretti"

Gösteriye katılan İranlı Mehdi Cehanpenah, "Gazze konusu özellikle dün gece ki saldırı içinde şefkat olan herkesin kalbini titretti. Bombalanan o hastanenin içerisinde ne savaş uçağı ne de mühimmat vardı sadece yaralılar, çocuklar ve kadınlar bulunuyordu. İnsan gerçekten böyle şeyleri duydukça utanıyor" dedi.

"Rehberimiz cihat hükmü verdiğinde Filistinli kardeşlerimizin yanına gidip onlarla beraber savaşacağız"

Gösteriye katılan Zeynep Ecbarian ise, "Bir savaşta yapılacak en kötü eylem içerisinde yaralıların, çocukların ve kadınların olduğu hastaneyi vurmaktır. Siyonist rejim ve ona yardım edenler gerçekten utanmalı. Siyonistler ve onların kanser yuvalarının en kısa sürede yok olmasını, Müslümanların ilk kıblesinin tekrardan Müslümanlara geri dönmesini ve halkın bu zulümden kurtulmasını ümit ediyorum. Biz Filistin'in yanındayız. Direnişlerine devam etsinler ve Rehberimiz cihat hükmü verdiğinde Filistinli kardeşlerimizin yanına gidip onlarla beraber savaşacağız. Bu savaşta kazanan biziz" dedi.

" İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı ile kendi yok oluş sürecini başlattı"

Gösteride konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı ile kendi yok oluş sürecini başlattığını belirterek, "Siyonistler mazlum kadınları ve çocukları öldürerek kendi yenilgisini telafi edebileceğini düşündü. Oysaki her türlü savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen cinayetin telafisi olamaz ve onlar için aldıkları bu ağır yenilginin telafisi yoktur" dedi.

Bugünün İslam ümmeti için yas günü olduğu belirten Reisi, "Aynı zamanda vicdan sahibi tüm insanlar içinde yas günüdür. Hangi insan böylesi bir cinayeti kabul edebilir? Çocukların ve kadınların öldürülmesini ve hastanelerin bombalanmasını hangi vicdan sahibi kabul edebilir? 75 yılı aşkındır Filistinli siviller, kadınlar ve çocuklar İsrail tarafından öldürülüyor. Evleri yıkılıyor ve zulme ve işkenceye uğruyorlar. İsrail bu zulümleri ve işgali ile Filistin halkının hakkını gasp edeceğini sanmakta" dedi.

"Filistin ve bölge halkları her zaman İsrail rejimi karşısında direnişten yana oldular"

İsrail'in hiçbir uluslararası anlaşmaya bağlı kalmadığını vurgulayan Reisi, "Siyonist rejim bölge ülkeleri ile normalleşme anlaşmaları imzalayarak Filistin halkına yönelik soykırımlarının üstünü örtebileceği düşünüyor. Ancak Filistin ve bölge halkları her zaman İsrail rejimi karşısında direnişten yana oldular. Birinci, ikinci üçüncü ve dördüncü intifalarda Filistinli gençler İsrail rejimi karşısında direndiler. Hapse, işkenceye ve her türlü saldırıya kendi haklarını korumak için tahammül ettiler" dedi.

"Dünya Siyonist rejimin bu soykırımına ABD'yi de ortak görüyor"

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretine değinen Reisi, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu, doğrudan Washington yönetimi tarafından İsrail saldırılarının yönetildiğini söyledi. Reisi, "Gerçek şudur ki İsrail rejimi ağır bir yenilgi almıştır ve bu yenilgiyle birlikte çöküşü başlamıştır. Ancak Amerikalılar İsraillilerin yardımına geldiler. Onlara askeri yardımlarda bulunarak bu rejimi ayakta tutmaya çalışıyorlar. ABD'ye sesleniyorum, bölge halklarının gözü önünde Filistin'e füzeler gönderiyorsunuz. Siyonist rejimi silahlandırıyorsunuz. Gazze halkının üzerine atılması için onlara bombalar veriyorsunuz ve dünya Siyonist rejimin bu soykırımına sizi de ortak görüyor" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) gerçekleştirdiği toplantıya işaret eden Reisi, Gazze halkına yönelik insani yardımların bir an önce ulaştırılması ve Gazze ablukasının kaldırılması gerektiğini söyledi. Reisi, "Bizim Mısır ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden beklentimiz en hızlı ve kısa sürede Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve mazlum Gazze halkına yardımların ulaştırılmasıdır. Bu tüm milletlerin iradesidir. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor ve kimse bunun gerçekleşmesinin önünde engel oluşturamaz" dedi.

"İslam ümmetinin artık tahammülü kalmadı"

İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetler nedeniyle acı bir intikam ile yüzleşeceğini ifade eden Reisi, "Dini liderimizin geçtiğimiz gün söylediği gibi Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırmaz ve saldırılarınıza devam etmeniz durumunda direniş buna artık tahammül göstermeyecektir demişti. İslam ümmetinin artık tahammülü kalmadı" dedi. - TAHRAN