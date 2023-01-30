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İran'da motor yağı fabrikasında yangın

3. Sayfa Haberleri

İran'da motor yağı fabrikasında yangın

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Azerşehr şehrindeki bir motor yağı fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, sabahın ilk ışıklarında söndürüldü.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Azerşehr şehrindeki bir motor yağı fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, sabahın ilk ışıklarında söndürüldü.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Azerşehr şehrinde bulunan Şehid Selimi sanayi sitesinde dün yerel saatle 21.00 sıralarında büyük bir yangın çıktı. Yangının büyümesiyle çıkan dumandan etkilenen bir itfaiyeci yaralandı. Doğu Azerbaycan eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Bakır Honerber yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangın yerine çevre şehirlerden de dahil olmak üzere toplam 25 itfaiye aracı gönderildi. Maalesef bir itfaiyecimiz yoğun dumandan etkilenerek yaralandı. Ayrıca bir itfaiye aracımız alev alırken, bazı akaryakıt tanklarında ise patlama meydana geldi" ifadelerini kullandı. Honerber, yangın söndürme çalışmalarının sabah saatlerinde tamamlandığını söyleyerek, "Yangının çıkış nedeni ve zararın miktarı henüz araştırılıyor" dedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Azerşehr'de bulunan ve 790 üretim birimiyle en büyük sanayi kompleksi olan Şehid Selimi sanayi sitesinde yaklaşık 28 bin kişi çalışıyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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