İran'da İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan sanık idam edildi

İran'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle yargılanan Ali Ardestani hakkında verilen idam cezası, Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından bu sabah infaz edildi.

İran'da İsrail casusları affedilmiyor. İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan bir kişi daha idam edildi. Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ali Ardestani adlı sanık hakkında "İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile iş birliği yapmak" suçlamasıyla verilen idam cezasının, Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından bu sabah infaz edildiği bildirildi. Haberde, Ardestani'nin sosyal medya üzerinden MOSSAD ile bağlantı kurduğu ve belirli meblağlar ile çeşitli vaatler karşılığında MOSSAD adına görevler üstlendiği belirtildi.

Suçlamaları kabul etti

Haberde, sanığın yargılama sürecinde suçlamaları kabul ettiği, MOSSAD subaylarıyla bilinçli şekilde irtibat kurduğunu ve iş birliği süresince önemli bilgiler aktardığını itiraf ettiği kaydedildi. Ayrıca mahkemenin, dosyada yer alan deliller, güvenlik birimlerinin raporları ile sanığın açık itiraflarını dikkate alarak Ali Ardestani hakkında idam cezası verdiği ifade edildi.

Hassas bölgelerle ilgili bilgi topladı

Dosya kapsamında paylaşılan bilgilere göre; sanığın, MOSSAD subaylarının talimatları doğrultusunda ülke içindeki bazı özel ve hassas noktaların fotoğraf ve görüntülerini çektiği, hedef olarak belirlenen kişi ve yerlere ilişkin bilgileri İsrail istihbaratına aktardığı ve her görev sonrası ödemelerin kripto para yoluyla yapıldığı kaydedildi. Haberde ayrıca Ali Ardestani'nin yalnızca sosyal medya üzerinden değil, ülke içinde de İsrail ile bağlantılı kişilerle temas kurduğu, MOSSAD subayları aracılığıyla İran'da kimliği belirlenen bir kişiyle farklı mekanlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği, topladığı bilgi, fotoğraf ve videoları bu kişiye teslim ederek yeni görevler aldığı aktarıldı.

Görev başında yakalandı

Ardestani'nin İsrail adına yürüttüğü bir görev sırasında tespit edilerek gözaltına alındığı belirtilen haberde, yapılan soruşturma ve sorgulamalarda sanığın iş birliği amacını "milyon dolarlık ödül almak ve İngiltere vizesi elde etmek" şeklinde ifade ettiği aktarıldı. - TAHRAN