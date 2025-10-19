Haberler

İran'da MOSSAD İçin Casusluk Yapan Kişi İdam Edildi

İran'ın Kum kentinde, İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişinin idam cezası infaz edildi. Yüksek Mahkeme kararı onayladı ve sanığın af talebi reddedildi.

İran'ın Kum kentinde İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişi idam edildi.

İran'da casuslara yönelik operasyonlar sürüyor. İran'ın Kum kentinde İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan bir kişinin cezası infaz edildi. Kum Eyaleti Yargı Konseyi Başkanı Kazım Musevi, sanığın 2023 yılı Ekim ayında İsrail istihbaratıyla bağlantı kurduğunu ve aynı yıl içerisinde İran güvenlik güçlerince tutuklandığını belirterek, "Yapılan araştırmalar, toplanan belgeler ve sanığın İsrail rejimine bilgi aktardığını itiraf etmesi üzerine hakkında yasal süreç başlatılmıştı. Sanık, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve İsrail'le iş birliği yapmak suçlarından idama mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme'nin kararı onaylaması ve sanığın af talebinin reddedilmesinin ardından idam cezası bu sabah Kum Cezaevi'nde infaz edildi" dedi.

Musevi, "Sanık, kişisel ve mesleki gerekçelerle Siyonist rejimin istihbarat servisleriyle temasa geçmiş, MOSSAD subaylarıyla toplantılar yapmış ve gizli bilgileri paylaşmaya başlamıştı. Ancak güvenlik ve yargı kurumlarımızın hızlı müdahalesiyle kimliği tespit edilerek hassas bilgilerin sızdırılması engellendi" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
