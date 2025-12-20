Haberler

İran'da Mossad adına casusluk yapan şahıs idam edildi

İran, Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Akil Keşaverz'in idam cezasını infaz etti. Keşaverz, İran'daki askeri tesisleri görüntülemekle suçlanıyordu ve İsrail ile iş birliği yaptığı tespit edildi.

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişinin, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde idam edildiği bildirildi.

İran'da İsrail ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan bir kişinin cezası infaz edildi. Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Akil Keşaverz'in, "İsrail lehine casusluk", "yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından verilen idam cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onanarak kesinleşmesinin ardından bu sabah infaz edildiği aktarıldı.

Askeri tesisleri görüntülerken yakalandı

Dosya kapsamında paylaşılan bilgilere göre Keşaverz, geçtiğimiz Mayıs ayında İran Ordusu'na bağlı ekiplerin Urmiye'de yürüttüğü devriye sırasında, Urmiye Piyade Tümeni Karargahı'nı görüntülerken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınmasının ardından yapılan incelemelerde, şüphelinin cep telefonunda İsrail'e ait bir numaradan ve "Oşer" kullanıcı adlı bir kişiden gelen mesajlar tespit edildi. Keşaverz'in kaldığı otelde yapılan aramada ise bazı güvenlik kurumlarının isimleri ve adreslerini içeren şifreli bir defter ele geçirildi. İlk soruşturmanın ardından zanlının gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Mossad ve İsrail ordusuyla ayrı ayrı temas kurdu

Soruşturma dosyasına göre Keşaverz'in, sosyal medya ve sanal iletişim kanalları üzerinden hem İsrail ordusu hem de Mossad istihbarat servisiyle ayrı ayrı temas kurduğu belirlendi. İlk aşamada İsrailli tarafın güvenini kazanmak amacıyla İran aleyhine içerikler ve mesajlar gönderdiği aktarıldı. Keşaverz'in ayrıca, güven sağlamak amacıyla füze üretim tesisi olduğu öne sürülen bir hangara ilişkin bilgileri İsrail ordusuna ilettiği, bu temasın ardından kendisinden daha fazla ayrıntı talep edildiği ifade edildi.

HMÖ ile de iş birliği yaptı

Dosyada yer alan bilgilere göre Keşaverz'in, 2022 yılında Telegram üzerinden İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) bağlı gruplarla da temas kurduğu, bu kapsamda çeşitli görüntüler gönderdiği ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda slogan yazıları yazdığı tespit edildi.

Kripto para ile ödeme aldı

Soruşturma kapsamında Keşaverz'in, Mossad ile iş birliğinin ilgili bağlantı tarafından onaylanmasının ardından bir kripto para cüzdanı oluşturduğu, her görev sonrasında kripto para yoluyla ödeme aldığı ve bu ödemelere ilişkin makbuzların kendisine iletildiği kaydedildi. Keşaverz'in, İsrail ordusu ve Mossad ile iş birliği yaptığını bilerek temaslarını sürdürdüğü ve çok sayıda görevi yabancı istihbarat servislerinin talimatları doğrultusunda yerine getirdiği bildirildi. - TAHRAN

