İran'da MOSSAD Casusu İdam Edildi

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İranlı Muhammed Emin Mehdavi Şayeste, MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı ve cezası bu sabah infaz edildi. Şayeste, İran Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonlar yürütmekle suçlanıyordu.

İran'da İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve "Ulusal güvenliğe zarar vermek" suçlamasıyla idama mahkum edilen İranlı Muhammed Emin Mehdavi Şayeste'nin cezası bu sabah infaz edildi.

İran, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan bir kişiyi idam etti. İran basınında yer alan haberlerde "MOSSAD adına casusluk yapmak" ve "ulusal güvenliğe zarar vermek" suçlamalarıyla tutuklanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste hakkındaki idam kararı, Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından Mehdavi bu sabah idam edildi.

Haberde, Şayeste'nin tutuklanmadan önce MOSSAD subaylarının talimatıyla sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden İran Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik psikolojik ve medya operasyonları yürüttüğü belirtildi. Şüphelinin ayrıca güvenli iletişim, gizlilik ve anonimlik gibi konularda eğitim aldığı ve bu bilgileri siber ağdaki diğer üyelerle paylaştığı kaydedildi.

Öte yandan, Şayeste'nin eğitim ve koordinasyon için komşu ülkelerden birine giderek burada göçmenlik şirketi görünümü altında faaliyet gösterdiği ve bu ülkede MOSSAD'a bağlı iki subayla birden fazla kez görüşerek sanal ortamda yürütülen operasyonları yönettiği ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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