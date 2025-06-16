İran'da MOSSAD Ajanı Casus İdam Edildi

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İran, MOSSAD adına casusluk yapan İsmail Fekrifer'i yargıladıktan sonra idam etti. Yargı Erki, Fekrifer'in Siyonist rejim lehine casusluk yaptığını belirtti.

İran'da MOSSAD adına casusluk yapan bir kişinin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde idam edildiği kaydedildi.

İran-İsrail çatışması devam ederken MSSAD adına casusluk yapan bir kişinin idam edildiği kaydedildi. İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejim lehine casusluk yapan İsmail Fekrifer adlı kişi, yeryüzünde bozgunculuk ve savaş suçundan yargılanarak suçlu bulundu ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah idam edildi" denildi.

Fekrifer, 2023 Aralık ayında MOSSAD ile irtibat halindeyken düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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