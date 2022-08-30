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İran'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İran'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı

İran'ın Huzistan eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İran'ın Huzistan eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yer alan Gavmishabad-Şuşter yolunda sezonluk işçileri taşıyan bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Acil durum ekipleri ile 11 ambulans olay yerine sevk edildi. Eyalet sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - HUZİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İran 3. Sayfa Haberler

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