İran'da Masha Amini protestolarına destek veren kadın yönetmene 10 yıl hapis cezası

Masha Amini protestolarına destek verdiği için gözaltına alınan İranlı kadın yönetmen Mojgan İlanlou, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis ve 74 kırbaç cezası verildi.

Masha Amini protestolarına destek verdiği için gözaltına alınan İranlı kadın yönetmen Mojgan İlanlou, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis ve 74 kırbaç cezası verildi.

İran'da yönetmen ve aktivist Mojgan İlanlou'ya Tahran Devrim Mahkemesi tarafından ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturmak, nizam aleyhinde gizli ve açık faaliyet yürütmek ve kamu güvenliğini bozmak suçlamalarından 10 yıl hapis ve 74 kırbaç cezası verildi.

İran basınında yer alan haberlerde, İlanlou'nun ayrıca mahkemenin verdiği karar ile iki yıl boyunca sosyal veya siyasi bir gruba üye olmak ve sosyal medyada faaliyet yürütmekten men edildiği belirtildi. Haberlerde ayrıca, hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirilen İlanlou'nun kişisel bilgisayarı ve telefonuna ise mahkemece el konulduğu aktarıldı.

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası sosyal medyada yayınladığı video ile gösterilere destek veren İlanlou, çektiği videoda, "Sessiz kalarak içimdeki vicdanın, insaniyetin ve onurun son damlasına kadar yok olmasından korkuyorum. Siz korkmuyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim tarihinde gözaltına alınan İlanlou, 90 gündür gözaltında tutuluyordu. - TAHRAN