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İran'da Limanda Şiddetli Patlama: 4 Ölü, 516 Yaralı

İran'da Limanda Şiddetli Patlama: 4 Ölü, 516 Yaralı
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İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 516 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan olayın nedenlerinin araştırılması için talimat verdi.

İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısına ilişkin ilk veriler açıklandı. İran devlet televizyonunda yer alan haberde, patlamada şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 516 olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Mümini'ni olay yerine gidiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derin üzüntü ve başsağlığı dileklerini ileterek patlamanın nedenlerinin araştırılması talimatı verdiğini ifade etti. Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı İskender Mümini'nin olayın boyutlarını ayrıntılı bir şekilde incelemek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve yaralıların durumuyla ilgilenmek üzere özel temsilci olarak bölgeye gönderildiğini kaydetti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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