İran'da Kudüs Günü gösterileri düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Kudüs günü yürüyüşlerinde Devrim Muhafızları Ordusu "Hayber Şiken", "Zelzal" ve "Kadir" füzelerini sergiledi.

İran'da ülke genelinde Kudüs günü yürüyüşleri düzenlendi. Başkent Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşlerine katılan İranlılar, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak Cuma namazının kılınacağı Tahran üniversitesine doğru yürüdü. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıların kınandığı yürüyüşlerde İranlılar Filistin bayrakları ve Filistin'e destek dövizleri taşırken, İsrail bayrağı ise ateşe verildi.

Yürüyüşlere, İran Cumhurbaşkanı Reisi de katıldı

Kudüs Günü için gerçekleşen yürüyüşe İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami katıldı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kudüs Gününün İslam Ümmeti için birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Bu yürüyüş İslam Ümmetinin vahdeti ve Siyonist İsrail rejiminin yok edilişinin sembolüdür. Kudüs kesinlikle özgürlüğüne kavuşacak ve Kudüs Günü bunun başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

"Hayber Şiken", "Zelzal" ve "Kadir" füzeleri sergilendi

Tahran'da gerçekleşen yürüyüşte Devrim Muhafızları Ordusu " Hayber Şiken", "Zelzal" ve "Kadir" füzelerini sergiledi. Cuma namazı öncesi konuşma gerçekleştiren Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, İsrail'in yok olmaya yakın olduğunu ve Filistin işgalinin bir gün son bulacağını bertilerek, "İsrail rejimi kılıcın dilini iyi anlıyor. Onlar ancak gücün dilinden anlar ve bizler güçlü olduğumuzda kendisinin zayıflayacağını ve kaybedeceğini biliyor. İsrail rejimi an itibariyle yok olmaktadır. Benim bu konuşmamı dinleyen İsrailliler, Filistinli tek bir gencin Tel Aviv'in göbeğinde nasıl eylem gerçekleştirdiğini ve İsrail'i birbirine kattığını iyi görsün ve hatırlasınlar" dedi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yöneticilerinden Halil el Hiye ise Cuma namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Filistinli mücahitler bir kez daha Filistin meselesini İslam Ümmetinin kalbine taşıdılar. İsrail rejimi yok olmaya mahkumdur. Yenilmez denilen İsrail ordusunu yenilgiye uğrattık. Kudüs kılıcı operasyonlarında Mescid-i Aksya'ya girmeye çalışan Siyonistleri engelledik ve onları geri püskürttük. İsrail rejimi Kudüs'ü Yahudi yerleşimcileri ile değiştirmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa