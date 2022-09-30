Son Dakika | İran'da karakola saldırı girişimi

Son dakika gelişmesine göre - İran'da karakola saldırı girişimi İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası bir grup, karakol binasına saldırı girişiminde bulundu.

- İran'da karakola saldırı girişimi

TAHRAN - İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası bir grup, karakol binasına saldırı girişiminde bulundu.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde kalabalık bir grup, cuma namazı sonrası karakol binasına saldırı girişiminde bulundu. Sistan ve Belucistan Valiliğinden yapılan açıklamada, duruma müdahale eden emniyet güçleri ile silahlı grup arasında çatışma yaşandığı ve yaralıların olduğu aktarıldı. Ayrıca kentteki eylemcilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapatmaya çalıştığı, güvenlik güçlerine ait araçları ateşe verdiği belirtildi.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi kentteki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, halktan sağduyulu olmalarını ve silahlı gruplardan uzak durmalarını istedi.