Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İran'da karakola saldırı girişimi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gelişmesine göre - İran'da karakola saldırı girişimi İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası bir grup, karakol binasına saldırı girişiminde bulundu.

- İran'da karakola saldırı girişimi

TAHRAN - İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası bir grup, karakol binasına saldırı girişiminde bulundu.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde kalabalık bir grup, cuma namazı sonrası karakol binasına saldırı girişiminde bulundu. Sistan ve Belucistan Valiliğinden yapılan açıklamada, duruma müdahale eden emniyet güçleri ile silahlı grup arasında çatışma yaşandığı ve yaralıların olduğu aktarıldı. Ayrıca kentteki eylemcilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapatmaya çalıştığı, güvenlik güçlerine ait araçları ateşe verdiği belirtildi.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi kentteki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, halktan sağduyulu olmalarını ve silahlı gruplardan uzak durmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - 3. Sayfa

Sistan İran 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title