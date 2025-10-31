Haberler

İran'da Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tekneye El Konuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye el koydu. Operasyonda 240 bin litre kaçak akaryakıt ve 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı.

İran'ın Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye el konuldu. Operasyonda 240 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı.

İran, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi açıklarında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye el koydu. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani yaptığı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda, Basra Körfezi'nde 240 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekne tespit edilerek el konuldu. Ayrıca teknede bulunan 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Kahramani, teknede yapılan aramalarda kaçak akaryakıtın yanı sıra çok sayıda yakıt ölçümü, aktarımı veya satışında kullanılan sayaç cihazının da ele geçirildiğini aktardı. Kahramani ayrıca, söz konusu kaçak akaryakıtın mahkeme kararı doğrultusunda Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'ne teslim edilerek yasal dağıtım zincirine geri kazandırıldığını ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı

Mide bulandıran olay! Muavin 16 yaşındaki çocuğu otobüste taciz etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.