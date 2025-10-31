İran'da Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tekneye El Konuldu

İran'ın Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye el konuldu. Operasyonda 240 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı.

İran, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi açıklarında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye el koydu. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani yaptığı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda, Basra Körfezi'nde 240 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekne tespit edilerek el konuldu. Ayrıca teknede bulunan 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Kahramani, teknede yapılan aramalarda kaçak akaryakıtın yanı sıra çok sayıda yakıt ölçümü, aktarımı veya satışında kullanılan sayaç cihazının da ele geçirildiğini aktardı. Kahramani ayrıca, söz konusu kaçak akaryakıtın mahkeme kararı doğrultusunda Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'ne teslim edilerek yasal dağıtım zincirine geri kazandırıldığını ifade etti. - TAHRAN