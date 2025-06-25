İran'da İsrail Saldırıları: 627 Ölü, 4870 Yaralı

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İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye, yaralıların sayısının 4 bin 870'e yükseldiğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye, yaralıların sayısının 4 bin 870'e yükseldiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemül Enbiya Karargahı, İsrail saldırısında yaralanan İranlı komutan Ali Shadmani'nin öldüğünü doğruladı.

İsrail ve İran arasında 12 gün sonra sona eren çatışmalarda can kaybı ve yaralı sayısı netleşmeye başladı. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye, yaralıların sayısının 4 bin 870'e yükseldiğini duyurdu.

En ağır kayıplar Tahran ve Kirmanşah'ta

Bakanlık, en fazla can kaybı ve yaralının başkent Tahran ile Kirmanşah eyaletlerinde olduğunu belirterek, Huzistan, Lorestan, İsfahan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Hamedan, Zencan ve Gilan eyaletlerinde de yüksek can kaybı yaşandığı ifade edildi.

İranlı komutan Shadmani hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemül Enbiya Karargahı, İranlı komutan Ali Shadmani'nin öldüğünü duyurdu. Karargah tarafından yapılan açıklamada, "Geçen hafta Siyonist rejimin saldırısında ağır yaralanan Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tümgeneral Ali Shadmani, şehit olmuştur" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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