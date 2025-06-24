İran'da İsrail Saldırıları: 606 Ölü, 5.332 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zafergandi, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 606 İranlının öldüğünü ve 5.332 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan, son 24 saatte en fazla kaybın yaşandığını belirtti.

İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Muhammed Rıza Zafergandi, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda 606 İranlının öldüğünü, 5 bin 332 kişinin ise yaralandığını söyledi.

İran Sağlık Bakan ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu. İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Mohammad Reza Zafarghandi açıklamasında, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişininse yaralandığını ve yaralıların tedavilerinin sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca İran'ın en kötü saldırılara son 24 saat içerisinde maruz kaldığını söyleyen Sağlık Bakanı, bu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğünü aktardı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.