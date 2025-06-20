İran'da İsrail'in Hastane ve Nükleer Bilim İnsanı Hedefli Saldırıları

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İran Sağlık Bakanlığı, Tahran'daki bir hastanenin İsrail tarafından füze saldırısına uğradığını ve son günlerde hastanelerin hedef alındığını açıkladı. Saldırılar sırasında 6 ambulans ve bir sağlık merkezi zarar gördü. Ayrıca, bir nükleer bilim insanının da hedef alındığı bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, başkent Tahran'da bulunan bir hastanenin İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da yerel saatle 00.45'te bir hastanenin İsrail tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. Kermanpur, saldırının İran'da son günlerde hastaneleri hedef alan üçüncü saldırı olduğunu belirtirken, şimdiye kadar toplam 6 ambulans ve bir sağlık merkezinin de İsrail saldırılarında zarar gördüğünü açıkladı. Kermanpur, "Bu 7 günlük acımasız saldırılarda, Siyonist işgal rejimi en az 6 kez uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bir nükleer bilim insanı daha hedef alındı

İran basını, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Tahran'ın merkezindeki Gişa Mahallesi'nde bir apartman dairesine saldırı düzenlediğini bildirdi. Haberde, saldırının hedefinde bir nükleer bilim insanının olduğu iddia edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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