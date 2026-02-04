Haberler

İran'daki hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6 bin 872'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HRANA'nın raporuna göre, İran'da 28 Aralık'ta başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında ölenlerin sayısı 6.872'ye ulaştı. Protestoların yoğunluğu azalmasına rağmen ölümler devam ediyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde ölenlerin sayısının 6 bin 872'ye yükseldiğini bildirdi.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde sokaklardaki hareketlilik ciddi şekilde azalırken, ölü sayısı yükseliyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde ölenlerin sayısının 6 bin 872'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 443'ünün protestocu olduğu; 156'sının da 18 yaş altı olduğu belirtilen açıklamada, hükümetle bağlantılı güçlerden 214 kişi ile sivil ancak protestocu olmayan olarak sınıflandırılan 59 kişinin öldüğü belirtildi, 11 bin 280 vakanın ise hala inceleme altında bulunduğu kaydedildi.

HRANA açıklamasına göre, protestolar sırasında yaralananların sayısı 11 bin 21'e, toplam gözaltı sayısı da 50 bin 553'e ulaştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay