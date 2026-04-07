İran'da serbest bırakılan Japon gazeteci, güvenlikle ilgili suçlardan yargılanacak

İran'da 20 Ocak'tan beri beri gözaltında olan Japon gazetecinin durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Japon kamu yayıncısı NHK'nın Tahran Büro Şefi Shinnosuke Kawashima kefaletle serbest bırakıldı. Kawashima'nın ülkeden ayrılamadığı ve güvenlikle ilgili suçlardan İran'da hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara da İran'da gözaltında tutulan bir Japon vatandaşının pazartesi günü kefaletle serbest bırakıldığını doğruladı. Serbest bırakılan kişinin kimliğini kamuoyuyla paylaşmayan Kihara, Japonya'nın İran Büyükelçisi Tamaki Tsukada'nın şahısla bizzat görüşerek sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladığını aktardı.

Japonya hükümetinden geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, 2 Japon vatandaşının İran'da gözaltına alındığı bildirilmişti. Japon medyası, Ocak ayından bu yana gözaltında tutulan kişinin Japon kamu yayıncısı NHK'nın Tokyo Büro Şefi olan Shinnosuke Kawashima olduğunu duyurmuştu. Haziran ayından beri İran'da gözaltında tutulan ve kimliği açıklanmayan bir diğer Japon vatandaşı geçtiğimiz ay serbest bırakılarak Azerbaycan üzerinden Japonya'ya dönmüştü. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
