İran'da Gözaltına Alındığı İddia Edilen Ağrılı Gençlerden 15 Gündür Haber Yok

İran'da Gözaltına Alındığı İddia Edilen Ağrılı Gençlerden 15 Gündür Haber Yok
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Van'daki sınır kapısından İran'a geçen üç Ağrılı gencin, fotoğraf çektikleri için İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ve 15 gündür haber alınamadığı belirtiliyor. Aileleri, Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmakta zorluk çekiyor ve gençlerin sağ salim geri dönüşü için yardım talep ediyor.

Van'daki sınır kapısından İran'a geçen üç Ağrılı gençten 15 gündür haber alınamıyor. Turistik amaçla İran'a giden gençlerin, fotoğraf çektikleri gerekçesiyle İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

İddiaya göre Ağrılı A.B. M.D. ve A.I., yaklaşık 15 gün önce Van sınır kapısından İran'a giriş yaptı. Gençler, turistik gezileri sırasında fotoğraf çekerken İran güvenlik güçlerince gözaltına alındı. O tarihten beri gençlerle iletişim kesildi.

Endişeli aileler, Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmakta güçlük çekiyor. Ne yapacaklarını bilemeyen aileler çaresiz bir bekleyiş içinde.

A.I.'nın babası Halil Işık yaşadıkları süreci şu sözlerle dile getirdi: "Oğlumuz, turistik gezi için İran'a geçti. Arkadaşı fotoğraf çektiği için gözaltına alındığını öğrendik. Ancak 15 gündür ne kendisinden ne de yetkililerden hiçbir bilgi alamıyoruz. Çok endişeliyiz. Sesimizi duyuramıyoruz. Dışişleri ve yetkililerden oğlumuzun sağ salim bir an önce Türkiye'ye dönmesi için yardım bekliyoruz."

A.I.'nin eşi Dilara Işık, yaşadıkları belirsizlik ve endişeyi şöyle dile getirdi:

"Eşimle her gün konuşurduk, onun sesi bana güç verirdi. Ama 15 gündür ne bir ses, ne bir haber var. Telefonu kapandı, nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmaya çalışıyoruz ama hiçbir karşılık alamıyoruz. Çok korkuyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Tek istediğim eşimin sağ salim geri dönmesi."

Aileler, yetkililerden diplomatik girişimlerin hızlandırılmasını ve gençlerin bir an önce Türkiye'ye sağ salim dönmesini talep ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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