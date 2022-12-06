İran'da eylem hazırlığındaki 12 kişi gözaltına alındı

İran'da Almanya ve Hollanda'daki rejim karşıtı unsurlarla bağlantılı olarak eylem hazırlığında olan 12 kişi gözaltına alındı.

İran'da Almanya ve Hollanda'daki rejim karşıtı unsurlarla bağlantılı olarak eylem hazırlığında olan 12 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Merkezi Eyaleti'nde "Almanya ve Hollanda'daki rejim karşıtı unsurlarla bağlantılı olarak sabotaj hazırlığında olduğu tespit edilen 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı "Tasnim"in İslam Devrim Muhafızları'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu 12 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kişilerin Almanya ve Hollanda'da yaşayan karşı-devrimci unsurların güdümünde, ulusal güvenliğe karşı faaliyetler yürütmeye, savaş silahları hazırlamaya ve yıkıcı faaliyetler yürütmeye kalkıştığı belirtildi.

Hürmüzgan eyaletinin batısındaki Bender Lenge kentinde de geçtiğimiz günlerde Fars Körfezi'ne kıyısı olan bir Arap ülkesi adına casusluk faaliyetlerinde bulunan bir ajanın yakalandığı bildirilmişti. - TAHRAN