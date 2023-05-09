İran'da elektrik santralinde yangın

İran'ın İsfahan kentinde bulunan elektrik santralinde yangın çıktı.

İran'ın İsfahan kentinde bulunan Şehit Abbaspur Derche adlı elektrik santralinde yangın çıktı. İsfahan Eyaleti Kriz Yönetimi Daire Başkanı Mansur Şişefuruş yaptığı açıklamada, "Bugün kentte bulunan Şehit Abbaspur Dorçe adlı elektrik üretim tesisinde yerel saatle 16.28'te yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler ve yangını söndürdüler. Çıkan yangında ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermeyen Şişefuruş, Yangının çıktığı elektrik santralinin 5 üniteden oluştuğunu ve yangının 320 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip ünitelerden birinde çıktığını söyledi. - TAHRAN