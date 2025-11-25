Haberler

İran'da Cinsel Saldırı Suçlusuna İdam Cezası İnfaz Edildi

Güncelleme:
İran'ın Semnan eyaletinde, iki kadına cinsel saldırıda bulunmak suçundan yargılanan şahıs, mahkeme kararıyla halkın önünde idam edildi. Yargı Başkanı, bu tür suçların toplum güvenliği için topluca cezalandırılmasının önemine vurgu yaptı.

İran'ın Semnan eyaletinde, "iki kadını kandırarak zorla ve tehdit yoluyla cinsel saldırıda bulunmak" ve mağdurları "namus kaygısıyla sessiz kalmaya zorlamak" suçlarından yargılanan şahıs, halkın gözü önünde idam edildi.

İran'ın Semnan eyaletine bağlı Şahrud kentinin Bistam ilçesinde, iki kadına cinsel saldırıda bulunma suçlarından yargılanan şahsın cezası belli oldu. Suçlu bulunan şahıs halkın gözü önünde idam edildi.

Semnan Eyaleti Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi yaptığı açıklamada, sanığın "iki kadını kandırarak zorla ve tehdit yoluyla cinsel saldırıda bulunmak" ve mağdurları "namus kaygısıyla sessiz kalmaya zorlamak" suçlarından mahkum edildiğini, verilen idam cezasının Yargıtay tarafından da onaylanarak, kesinleştiğini açıkladı. Ekberi, tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından cezanın bu sabah Bistam ilçesinde halkın gözü önünde infaz edildiğini aktardı.

"Kesinleşmiş hükümlerin uygulanması, kamu düzeninin korunması açısından önem taşımaktadır"

Olayın 2021 yılında güvenlik güçlerinin raporu üzerine soruşturmaya açıldığını aktaran Ekberi, "Ahlaka aykırı suçlar ve toplumun güvenliğini tehdit eden eylemlerle kararlı biçimde mücadele etmek önceliklerimizdir. Kesinleşmiş hükümlerin uygulanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenlik duygusunun güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
