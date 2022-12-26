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İran'da boya fabrikasında patlama: 65 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İran'da boya fabrikasında patlama: 65 yaralı

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 65 kişi yaralandı.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 65 kişi yaralandı.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Azerşehr kentinde bulunan Atlasfam Paint adlı boya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 10'u ağır toplam 65 kişi yaralandı. Doğu Azerbaycan Kızılay Genel Müdürü Hamid Mencem yaptığı açıklamada, "Bugün, yerel saatle 12.42'de Atlasfam Paint adlı boya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamadan 150 kişi etkilenirken, 10'u ağır 65 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. Mencem, olay yerine üç yardım kurtarma timi ve ambulansların sevk edildiğini söyledi.

Doğu Azerbaycan Kriz yönetimi Genel Müdürü Muhammed Bakır Hunerber ise patlamanın boya deposunda meydana geldiğini ve ardından çıkan yangının ise tüm fabrikaya yayıldığını kaydetti. Hunerber, "İlk belirlemeler boya deposundaki gaz sızıntısının patlamaya neden olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Hunerber, yaralıların şehirdeki ve çevre bölgelerdeki hastanelere sevk edildiğini söyleyerek, "Patlamanın şiddeti nedeniyle yaralı sayısında artış olma ihtimali devam ediyor" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan Kızılay İran 3. Sayfa Haberler

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