İran'da bir göstericinin hakkındaki idam kararına yaptığı ikinci itiraz kabul edildi

İran'da 24 Aralık tarihinde Mahsa Amini gösterilerine katılmak ve gösteriler sırasında bir polis memurunu öldürme suçundan hakkındaki verilen idam kararı için yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmeyen Muhammed Gabadlu'nun, idam cezasına yönelik ikinci itirazı Yüksek Mahkeme tarafından bu kez...

İran'da 24 Aralık tarihinde Mahsa Amini gösterilerine katılmak ve gösteriler sırasında bir polis memurunu öldürme suçundan hakkındaki verilen idam kararı için yaptığı temyiz başvurusu kabul edilmeyen Muhammed Gabadlu'nun, idam cezasına yönelik ikinci itirazı Yüksek Mahkeme tarafından bu kez kabul edildi.

İran'da 24 Aralık 2022 tarihinde hakkındaki idam kararına yaptığı itiraz başvurusu kabul edilmeyen Muhammed Gabadlu'nun idam kararına yaptığı ikinci itiraz kabul edildi. Yüksek Mahkeme Halkla İlişkiler Başkanı Emir Haşimi yaptığı açıklamada, Mahsa Amini gösterilerinde aracıyla bir polis memuruna çarparak ölümüne neden olan Gabadlu'nun idam kararına yaptığı ikinci temyiz başvurusunun kabul edildiğini aktararak, "Kısas hükmüyle yargılanan Muhammed Gabadlu hakkındaki idam kararına avukatı tarafından yapılan temyiz başvurusu kabul edildi. Dava dosyası bir alt mahkeme tarafından görülecek" ifadelerini kullandı.

Gabadlu'nun kabul edilen ilk itirazının daha sonra kabul edilmediği açıklanmıştı

İran Yüksek Mahkemesi, 24 Aralık 2022'de ilk yaptığı açıklamada idam hükmüyle yargılanan rapçi Saman Yasin ve Muhammed Gabadlu'nun idam kararına yapılan itirazın kabul edildiğini açıklamıştı. Ardından bir başka bildiri yayınlayan Yüksek Mahkeme, kamu malına zarar vermek ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturmak suçlarından yargılanan rapçi Saman Yasin'e verilen idam hükmünün bozulduğu ancak Gabadlu'ya verilen idam hükmünde herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtmişti.

Açıklamada, "Tahran'da isyancılar için devam eden yargılama sürecinde, bir polis memuruna arabasıyla çarparak ölümüne neden olan Muhammed Gabadlu'nun idam kararına yapılan itiraz kabul edilmedi. İdam kararı hala geçerli. Saman Yasin'e verilen idam kararı ise Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu ve karara yönelik itiraz kabul edildi" ifadeleri kullanılmıştı. - TAHRAN