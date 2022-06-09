İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler

İran'da binada patlama: 2 ölü, 7 yaralı İran'ın Kirmanşah eyaletindeki 4 katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. İran'ın Kirmanşah eyaletindeki 4 katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Novsud şehrinde bulunan 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Maalesef şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı ve bu sayı artabilir" dedi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Sözcü Halidi, "Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay hakkında incelemeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. (Aynur Sena Çabuk /İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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