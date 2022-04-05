İran'da bıçaklı saldırgan 2 din adamını öldürdü - Haberler

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İran'da bıçaklı saldırgan 2 din adamını öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İran'da bıçaklı saldırgan 2 din adamını öldürdü

İran'ın Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 din adamı hayatını kaybetti.

İran'ın Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 din adamı hayatını kaybetti.

İmam Rıza Türbesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 3 din adamına bıçaklı saldırı düzenlendi. İran Devlet Televizyonu, bıçaklı saldırıya uğrayan 3 din adamından ikisinin hayatını kaybettiğini duyururken, saldırganın emniyet güçlerince tutuklandığı bildirildi. Saldırganın din adamlarına neden saldırdığına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Meşhed Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

2 Ehli Sünnet alimi öldürülmüştü

İran'ın Gonbed-i Kavus kentinde Ramazan ayının birinci günü de 2 Ehli Sünnet alimi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sünni Türkmen nüfusunun yaşadığı kentte teravih namazı öncesi işlenen cinayete ilişkin açıklama yapan İran emniyet güçleri, saldırıya ilişkin 1 kişinin tutuklandığını ve saldırının şahsi husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtmişti. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İmam Rıza, Saldırı, Meşhed, İran, 3. Sayfa, Haberler

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