İran'da 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el kondu - Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyduğu ve 7 mürettebatın tutuklandığı açıklandı.

İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde 550 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemi tespit ettiğini ve gemiye el koyduğunu duyurdu. Gemide bulunan 7 mürettebatın tutuklandığını belirten Kahramani, "Basra Körfezi'nde yabancı uyruklu bir geminin binlerce litre kaçak yakıt taşıdığı belirlendi. Deniz Kuvvetleri hızlı bir şekilde hareket ederek, kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu" açıklamasında bulundu. Kahramani ayrıca, ülkeden çıkarılmaya çalışılan 550 bin litre kaçak yakıtın, el konulan gemi ile birlikte başarılı bir şekilde Hürmüzgan Limanı'na getirildiğini de söyledi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa