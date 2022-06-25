İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem İran körfezinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran körfezinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer aynı bölgede son 10 gün içinde 100'e yakın deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. - TAHRAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İran 3. Sayfa Haberler

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