İran'da sosyal medya operasyonu: 466 kişiye gözaltı

İran'da sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı ve güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 466 kişi gözaltına alındı.

İran yönetimi, kamu güvenliği gerekçesiyle çevrim içi faaliyetlere yönelik önlemlerini sıkılaştırdı. İran polisi, ABD ve İsrail'in iç istikrarsızlık oluşturma hedefleri doğrultusunda muhalif gruplardan faydalandığını öne sürerek, bu kapsamda yürütülen soruşturmalar sonucunda 466 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, toplumda korku ve kaygı oluşturmayı amaçladıkları, psikolojik güvensizlik ortamı oluşturmaya çalıştıkları ve düşman ile iş birliği yaptıkları belirtildi. Ayrıca söz konusu kişilerin, sosyal medya üzerinden güvenliği tehdit eden faaliyetleri organize ettikleri belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı