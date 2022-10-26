İran'da 43 kişinin öldüğü Metropol binasının ayakta kalan kulesi de çöktü: 1 ölü

İran'ın Huzistan eyaletinde geçtiğimiz mayıs ayında yapım aşamasındayken çöken Metropol İş Merkezi'nin ayakta kalan kulesinin kontrollü yıkım işlemi sırasında çökmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Huzistan eyaletinde 43 kişinin öldüğü Metropol İş Merkezi'nde yeniden çökme meydana geldi. Abadan şehrinde geçtiğimiz mayıs ayında yapım aşamasındayken çöken binanın ayakta kalan ikiz kulelerinden biri kontrollü yıkım işlemi sırasında yerel saatle 16.40'da çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Ne olmuştu?

Abadan şehrinde 23 Mayıs tarihinde henüz yapım aşamasında olan 10 katlı Metropol İş Merkezi'nin ikiz kulelerinden biri çökmüş ve 43 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binanın yapımına izin verdikleri gerekçesiyle aralarında eski Belediye Başkanlarının da bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. - TAHRAN