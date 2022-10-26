Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Şah Çerağ'a yönelik saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak"

3. Sayfa Haberleri

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Şah Çerağ'a yönelik saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şiraz'da bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırı hakkında, "Şah Çerağ türbesine yönelik gerçekleşen saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şiraz'da bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırı hakkında, "Şah Çerağ türbesine yönelik gerçekleşen saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yazılı açıklama yaptı. Reisi, "Şah Çerağ Türbesi'nde bir grup insanın şehit olması ve yaralanmasından dolayı bu kişilerin ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullanarak, "İran İslam Devrimi düşmanlarının işlediği suçlar listesine bir suç daha eklendi ve Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik gerçekleşen bu saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak" dedi. Reisi, "Tecrübeler, İran'ın düşmanlarının, ulusun birleşik saflarında bir bölünme oluşturmayı başaramadıkları için şiddet ve terör yoluyla intikam aldıklarını gösteriyor. Bu kötülük kesinlikle cevapsız kalmayacak ve güvenlik ve kolluk kuvvetleri saldırıyı tasarlayan ve parmağı olan herkese bir ders verecek" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Reisi İran 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title