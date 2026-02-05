Haberler

İran, Basra Körfezi'nde 1 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan 2 tekneye el koydu

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan iki tekneye el koydu ve 15 yabancı uyruklu mürettebatı gözaltına aldı. Ele geçirilen 1 milyon litrelik akaryakıt, yasal dağıtım için Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'ne teslim edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 1 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan iki tekneye el konulduğunu ve teknelerdeki 15 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan 2 tekneye el koydu. Konuya ilişkin açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri 2'nci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred, "Farsi Adası yakınlarında yakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 tekneye el konuldu. Teknelerde toplam 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt ele geçirilirken, teknelerde bulunan 15 yabancı uyruklu mürettebat ise gözaltına alındı" dedi.

Mücerred, ele geçirilen akaryakıtın yasal dağıtım döngüsüne yeniden kazandırılmak üzere Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'ne teslim edildiğini belirterek, gözaltına alınan 15 mürettebatın ise yasal işlemler kapsamında yargı mercilerine sevk edildiğini ifade etti. - TAHRAN

