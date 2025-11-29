İran, Basra Körfezi'nde 102 Bin 700 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirdi

İran, Basra Körfezi açıklarındaki iki ayrı operasyonda toplam 102 bin 700 litre kaçak akaryakıt taşıyan 3 tekneye el koydu.

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi açıklarında akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 102 bin 700 litre kaçak yakıt ele geçirildi. Kish Başsavcısı Ali Salemizade operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, kaçak akaryakıt taşıyan 2 teknenin tespit edilerek durdurulduğunu belirtti. Salemizade, "Kaçakçılar teknelerin yapısını değiştirip güverteye ek yakıt depoları yerleştirerek akaryakıtı yurt dışına çıkarmayı planlıyordu. Ancak yapılan inceleme sonucu bu teknelerde toplam 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek teknelere el konuldu" dedi.

Bender Abbas Deniz Sınır Birimi Başkan Yardımcısı Radmehr Cuzeri ise Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas'ta kaçakçıların uzun plastik yakıt tulumları kullanarak akaryakıt taşıdığı yönünde bilgi alınması üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Cuzeri, operasyon sırasında 22 bin 700 litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el konulduğunu belirterek ele geçirilen yakıtın değerinin yaklaşık 10 bin dolar (11 milyar 350 milyon İran riyali) olduğunu ifade etti. - TAHRAN