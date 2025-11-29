Haberler

İran, Basra Körfezi'nde 102 Bin 700 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Basra Körfezi açıklarındaki iki ayrı operasyonda toplam 102 bin 700 litre kaçak akaryakıt taşıyan 3 tekneye el koydu. Kaçakçılar teknelerin yapısını değiştirip akaryakıtı yurt dışına çıkarmaya çalışıyordu.

İran, Basra Körfezi açıklarındaki iki ayrı operasyonda toplam 102 bin 700 litre kaçak akaryakıt taşıyan 3 tekneye el koydu.

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi açıklarında akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 102 bin 700 litre kaçak yakıt ele geçirildi. Kish Başsavcısı Ali Salemizade operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, kaçak akaryakıt taşıyan 2 teknenin tespit edilerek durdurulduğunu belirtti. Salemizade, "Kaçakçılar teknelerin yapısını değiştirip güverteye ek yakıt depoları yerleştirerek akaryakıtı yurt dışına çıkarmayı planlıyordu. Ancak yapılan inceleme sonucu bu teknelerde toplam 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek teknelere el konuldu" dedi.

Bender Abbas Deniz Sınır Birimi Başkan Yardımcısı Radmehr Cuzeri ise Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas'ta kaçakçıların uzun plastik yakıt tulumları kullanarak akaryakıt taşıdığı yönünde bilgi alınması üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Cuzeri, operasyon sırasında 22 bin 700 litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el konulduğunu belirterek ele geçirilen yakıtın değerinin yaklaşık 10 bin dolar (11 milyar 350 milyon İran riyali) olduğunu ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.