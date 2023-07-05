İran asıllı Türk kadını öldüren koca: Eşimin uygunsuz mesajlaşmalarını gördüm

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde İran asıllı Türk vatandaşı eşi Kıymet Budak'ı(33) öldüren Şafak Budak (53), 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, 'Eşimin tanımadığım birçok adamla uygunsuz mesajlaşmalarını gördüm. Olay gecesi eşimin bana karşı söylediği sözler üzerine infiale kapılarak eylemi gerçekleştirdim dedi.

Olay, 23 Aralık 2022'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Şafak Budak, kendisini aldatmakla suçladığı eşi ve 2 çocuğunun annesi Kıymet Budak'ı bir restoranın bahçesinde tabancayla vurdu. Kıymet Budak, olay yerinde hayatını kaybetti. Şafak Budak'ın ağabeyi N.B., suçu üstlenip polise teslim oldu. Daha sonra Şafak Budak, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şafak Budak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi N.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesi, morgdan alınması için 15 gün resmi bekleme süresinin bitmesinin ardından savcılığın izniyle Kocaeli Kent Mezarlığı'nda 'kimsesiz' statüsünde toprağa verildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Şafak Budak ve taraf avukatları katıldı. 'Suçu üstlenme' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan ağabeyi N.B. ise duruşmaya katılmadı.

'BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ'

Duruşmada kendini savunan tutuklu sanık Şafak Budak, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia edip bu sebeple boşanma kararı aldıklarını söyledi. Budak, Eşimin beni defalarca kez aldattığını kızımdan öğrendim. Bunun üzerine boşanmak istediğimi söyledim ve eşim bunu kabul etti. Protokol aşamasında Kıymet boşanmaktan vazgeçti. Olay günü bu konuyu konuşmak için dışarı çıktığımızda eşim bana küfür ederek hakaretlerde bulundu. Çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde ise 'Çocukların senden olduğu ne malum' ifadesini kullandı. Bunun üzerine yanımda bulunan silahı çıkararak 2 el ateş ettim. Daha sonra eve giderek durumu ağabeyime anlattım. Ağabeyim çocuklarım olması sebebiyle suçu üstleneceğini söyledi. Ertesi gün adliyeye gittiğimde her şeyi itiraf ettim. Eşimin tanımadığım birçok adamla uygunsuz mesajlaşmalarını gördüm. Olay gecesi eşimin bana karşı söylediği sözler üzerine infiale kapılarak eylemi gerçekleştirdim dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, Şafak Budak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)