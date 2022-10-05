İran, 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran, Basra Körfezinde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirtilen bir gemiye el koyarken, 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İran, Basra Körfezinde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirtilen bir gemiye el koyarken, 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İran'da Basra Körfezinde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı ifade edilen bir gemiye el koyuldu. Gemiye yönelik operasyon hakkında bilgi veren İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Müçteba Kahramani, sınır muhafızlarının düzenlediği operasyonun başarılı olduğunu ve geminin İran sularına getirildiğini söyledi. Gemide 250 bin litre kaçak akaryakıt olduğunu kaydeden Kahramani, 1 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İran'da günlük 20 milyon litre benzin kaçırılıyor

İran Petrol ve Doğalgaz İhracatçıları Birliği Üyesi Hasan Hüsrevcerdi'nin açıklamasına göre İran'da günlük 20 milyon litre benzin kaçak yollarla yabancı ülkelere satılıyor. - TAHRAN