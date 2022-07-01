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Iraklı Sally'nin davası ertelendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iraklı Sally'nin davası ertelendi

Eskişehir'de yaklaşık 10 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı öne sürülen sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Eskişehir'de yaklaşık 10 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı öne sürülen sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edilmişti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed, Mohammed'in yurt dışına kaçması için yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık Asaad Mohsin Mohammed, Sally'nin ailesi ve avukatlar yer aldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bulgaristan Eskişehir Irak 3. Sayfa Haberler

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